Mann in Weiltingen erschossen – Täter tot aufgefunden

Ein Mann hat am Vormittag in Weiltingen im Landkreis Ansbach einen anderen Mann erschossen. Nachbarn hatten gegen 10.45 Uhr Schüsse gehört und die Polizei alarmiert, sagte ein Pressesprecher der Polizei zu BR24. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte am Vormittag ein Mann aus einem Auto heraus mehrere Schüsse abgefeuert. Das 33 Jahre alte Opfer starb noch am Tatort in der Frankenhofener Straße. Der Täter flüchtete daraufhin in einem schwarzen Ford Transit.

Mutmaßlicher Täter erschießt sich selbst

Etwa zwei Stunden später wurde das Fluchtfahrzeug in einem nahegelegenen Waldstück durch einen Polizeihubschrauber geortet. Auf dem Fahrersitz fanden Beamte des Spezialeinsatzkommandos eine männliche Person, die sich offensichtlich das Leben genommen hatte.

Derzeit führt die Kriminalpolizei am Tatort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen sowie Befragungen durch. Nach ersten Ermittlungen geht die Kripo davon aus, dass der Tatverdächtige und das Opfer sich kannten.