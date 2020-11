Mann in Veitshöchheim mit Pistole bedroht – Polizei sucht Zeugen

Zeugenaufruf der Polizei: In Veitshöchheim hat ein bislang unbekannter Mann einen Anwohner mit einer Waffe bedroht. Ob es sich bei der Pistole um eine scharfe Waffe oder um eine Schreckschusswaffe gehandelt hat, ist derzeit noch unklar.

Anwohner hatte zuvor Geld abgehoben

Der Überfall ereignete sich am Dienstagabend gegen 21.00 Uhr in einem Innenhof der Goethestraße. Kurz zuvor hatte der Anwohner an einer Tankstelle in der Nähe Geld abgehoben hatte. Möglicherweise hatte der Täter das beobachtet und den Anwohner im Anschluss auf dem Nachhausweg verfolgt.

Täter erbeutet dreistelligen Betrag

Das Opfer übergab dem Unbekannten insgesamt einen dreistelligen Geldbetrag. Daraufhin flüchtete der Mann mit seiner Beute in Richtung Geisberg. Die Polizei beschreibt den Täter als männlich, 20 bis 25 Jahre alt, etwa 185 Zentimeter groß und schlank, bekleidet mit dunkler Hose und dunkler Jacke. Außerdem trug er ein Schlauchhalstuch und Kapuze und er hatte ein silbernes, metallisches Armband am linken Handgelenk.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Der bedrohte Anwohner wurde nach der Tat auf ein Fahrzeug aufmerksam, das in etwa 50 Metern Entfernung zum Tatort abgestellt war und kurz nach der Tat mit Vollgas in Richtung Geisberg davonfuhr. Es ist nicht auszuschließen, dass der Täter mit diesem Fahrzeug geflüchtet ist. Es soll sich um eine Art VW Transporter/Multivan gehandelt haben.

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Überfalls leitete die Polizeiinspektion Würzburg-Land umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, bisher erfolglos. Auch eine Befragung der Nachbarn erbrachte noch keine näheren Erkenntnisse. Jetzt erhofft sich die Kripo Würzburg daher Hinweise aus der Bevölkerung.