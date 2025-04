Mann in Starnberg niedergeschossen – Tatverdächtige festgenommen

Ein 33-jähriger Mann ist Mittwochabend in Starnberg bei einem Streit zwischen zwei Gruppen niedergeschossen und schwer verletzt worden. Die Polizei konnte gestern zwei Tatverdächtige in Baden-Württemberg festnehmen. Heute sollen sie in Bayern dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar.

Schüsse mit Faustfeuerwaffe in Starnberg

Nach jetzigem Ermittlungsstand haben sich zwei Gruppen in der privaten Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses getroffen. Zwei Italiener aus Baden-Württemberg und mindestens vier Personen aus dem Raum München. Der Grund des Treffens ist bislang nicht bekannt, auch nicht, warum es dann zum Streit kam. Im Verlauf wurden von den Italienern mehrere Schüsse mit einer Faustfeuerwaffe auf die Münchner Gruppe abgegeben, ein 33-Jähriger wurde dadurch am Bein verletzt. Anwohner hörten die Geräusche und alarmierten die Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren alle Beteiligten jedoch verschwunden. An mehreren abgestellten Pkw konnten Einschusslöcher festgestellt werden, außerdem wurden Patronenhülsen aufgefunden.

Von dem schwerverletzten 33-Jährigen erfuhr die Polizei erst durch ein Krankenhaus in München, in dem der Mann zur Behandlung seiner Wunde erschienen war. Der Münchner musste notoperiert werden.

Zwei Männer in Baden-Württemberg festgenommen

Noch in der Nacht konnte die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck die beiden flüchtigen Männer identifizieren. Der 33- und der 34-jährige Italiener wurden gestern Vormittag von Spezialkräften in Waiblingen und Remseck am Neckar (beides Baden-Württemberg) festgenommen. Gegen die beiden wird wegen des Verdachts der versuchten Tötung ermittelt. Sie sollen heute in Bayern dem Haftrichter vorgeführt werden.

Wer neben dem 33-jährigen Opfer noch an dem gewalttätigen Konflikt beteiligt war, muss noch ermittelt werden. Zur Klärung der Hintergründe der Tat, insbesondere zur Motivlage, wurde bei der Kripo Fürstenfeldbruck eine Ermittlungsgruppe "Sonnenhof" eingerichtet, benannt nach der Tatörtlichkeit der Tiefgarage in Starnberg.