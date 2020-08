30.07.2020, 12:15 Uhr

Mann in Nürnberg mit abgebrochener Flasche angegriffen

In Nürnberg ist gestern (29.07.) ein Mann mit einer abgebrochenen Flasche angegriffen und verletzt worden. Ermittlungen der Polizei zufolge waren Angreifer und Opfer bereits in der Vergangenheit in Streit geraten.