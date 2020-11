Mann in Münchner S-Bahn mit Messer verletzt - Täter unbekannt

Eine Streife der Bundespolizei wurde am Dienstagabend nach 21 Uhr auf einem Bahnsteig des Bahnhofs Pasing auf einen blutverschmierten Mann aufmerksam. Der 24-Jährige, der stark blutende Schnittwunden an den Händen erlitten hatte, berichtete von einem Streit in einer S-Bahn mit zwei unbekannten Personen.

Polizei bittet um Hinweise

Bei ihren Ermittlungen wertet die Bundespolizei jetzt die Überwachungskameras der in Frage kommenden S-Bahnen aus und bittet um Hinweise von Zeugen.