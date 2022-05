Mann in München niedergestochen: Polizei fahndet nach Tätern

In der Nacht auf Montag ist im Münchner Stadtteil Oberföhring ein 33-jähriger Mann bei einem Streit niedergestochen und schwer verletzt worden. Von wem, ist noch völlig unklar.

Opfer außer Lebensgefahr

Wie das Präsidium am Dienstag berichtet, war der 33-Jährige auf der Straße mit mehreren Personen in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung erlitt er Stichverletzungen am Oberkörper. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Als die ersten Streifen eintrafen, waren die Täter verschwunden. Das Opfer wurde in einer Klinik notoperiert und ist nach Polizeiangaben inzwischen außer Lebensgefahr.

Kripo ermittelt wegen versuchter Tötung

Der 33-Jährige konnte noch nicht vernommen werden. Die Kripo ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und sucht nach Zeugen, die in der Nacht auf Montag gegen ein Uhr Verdächtiges im Bereich der Fürkhof- und Spilhofstraße beobachtet haben.