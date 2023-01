Mann in Landshut erstochen - Polizei sucht nach Tatverdächtigem

In Landshut ist am Samstagabend ein Mann erstochen worden - jetzt sucht die Polizei öffentlich nach dem mutmaßlichen Täter Alexander S..

Wie die Polizei mitteilt, war das 33-jährige Opfer zusammen mit einem Bekannten in der Schwimmschulstraße in Landshut unterwegs, als ihnen der 46-jährige Gesuchte entgegenkam. Dann kam es den Angaben zufolge kurz nach 19 Uhr zu einem Gerangel, bei dem der 46-Jährige auf den 33-Jährigen vermutlich mit einem Messer eingestochen haben soll. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er wenig später starb.

Großfahndung mit Hubschrauber und Suchhunden

Der 46-Jährige flüchtete in Richtung Isar. Daraufhin lief eine Großfahndung nach ihm an, an der ein Polizeihubschrauber und Suchhunde beteiligt waren. Die Suche blieb erfolglos, läuft aber nach wie vor unter Hochdruck weiter. Hintergründe des Streits und das Tatmotiv sind noch unklar, nach Informationen der Polizei hatten sich der Tatverdächtige, das Opfer und sein Begleiter gekannt.

Gegen den 46-Jährigen erging inzwischen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise. Alexander S., geborener Trubizin, ist 1.74 Meter groß, hat braune Haare und Augen und spricht Russisch und Deutsch mit deutschem Akzent.