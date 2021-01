Mann in eigener Wohnung getötet: Tatverdächtiger rief Polizei

Ein 50-jähriger Mann ist in seiner Wohnung im Nürnberger Stadtteil Maxfeld gewaltsam zu Tode gekommen. Die Polizei hat eigenen Angaben zufolge den Tatverdächtigen, einen 39 Jahre alten Mann, noch am Tatort festnehmen können.

Mutmaßlicher Täter alarmierte die Polizei

Der mutmaßliche Täter hat laut Polizei selbst in der Nacht zum 6. Januar die Einsatzkräfte alarmiert. Er gab an, in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Nürnberger Norden befinde sich ein lebloser Mann. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 50-Jährigen feststellen.

Tatverdächtiger und Opfer mit Verletzungen

Da der Mann Verletzungen am Körper aufwies, übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen. Der 39-Jährige, der die Polizei alarmiert hatte, war ebenfalls verletzt und wurde festgenommen. Eine Obduktion des Opfers ergab, dass der Mann gewaltsam zu Tode gekommen war. Durch die Spurenlage am Tatort ergaben sich ebenfalls Hinweise, die auf den 39-Jährigen als Täter hindeuteten, so die Polizei.

Verdacht auf Totschlag

Der Haftrichter hat inzwischen einen Haftbefehl wegen des Verdachts auf Totschlag erlassen. In welchem Verhältnis Opfer und mutmaßlicher Täter zueinander standen, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitteilen.