Mann in den Berchtesgadener Alpen verunglückt

Tödliches Unglück in den Berchtesgadener Alpen: Eine Frau aus dem Landkreis Altötting hatte ihren Ehemann am Freitagabend als vermisst gemeldet. Der Mann wollte von der Bootsanlegestelle Salet über den Kaunersteig die Gotzenalm besteigen. Der gesamte Kaunersteig ist jedoch momentan gesperrt. Unklar ist, welchen Weg der Wanderer stattdessen genommen hat - ob er den gesperrten Bereich umgehen, oder ob er über das Ostufer des Königssees zurück zur Seelände wandern wollte.

Bergwacht findet toten Wanderer

In den frühen Morgenstunden des darauffolgenden Tages konnte fand die die Bergwacht Berchtesgaden den tödlich verunglückten Mann im Bereich Brandgraben am Ostufer des Königssees. Mittels Polizeihubschrauber wurde der Leichnam geborgen. Bergwacht, Polizei und alpine Verbände weisen immer wieder darauf hin, dass gesperrte Bereiche nicht zu umgehen sind und der vermeintliche Steig am Ostufer des Königssees nicht existiert.