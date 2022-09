Mann im S-Bahn-Tunnel durch Zug lebensgefährlich verletzt

Ein 63-jähriger Mann ist in der Nacht in München im S-Bahn-Tunnel durch einen Zug lebensgefährlich verletzt worden. Warum sich der Rumäne dort aufhielt, ist unklar. Der Triebfahrzeugführer einer S-Bahn der Linie 1 war kurz nach Mitternacht vom Marienplatz Richtung Stachus abgefahren. Im Tunnel bemerkte der 38-Jährige dann eine Person, die an der Tunnelwand saß. Daraufhin leitete der S-Bahn-Fahrer sofort eine Schnellbremsung ein.

Fahrgäste und Zugführer retten Schwerverletzten

Nachdem der Zug gestoppt hatte und die Gleise gesperrt waren, suchte er nach der Person und entdeckte am Zugende einen schwerverletzten Mann im Tunnel. Nach Angaben der Polizei war der 63-jährige Rumäne zu diesem Zeitpunkt ansprechbar. Fahrgäste öffneten per Notentriegelung von innen die Türen und halfen dem Triebzugführer, den Verletzten in das Abteil zu retten. Anschließend fuhr der Triebzugführer zum Stachus, wo der alarmierte Rettungsdienst den 63-Jährigen übernahm.

Viele Fragen offen

Die Einsatzkräfte mussten den lebensgefährlich Verletzten zwischenzeitlich reanimieren und brachten ihn ins Krankenhaus. Laut Polizei schwebt der Mann nach einer intensivmedizinischen Betreuung nicht mehr in Lebensgefahr. Warum sich der Rumäne in dem Tunnel aufhielt, ob er alkoholisiert war und ob er das Oktoberfest besucht hatte, all diese Fragen sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Durch den Zwischenfall kam es der Bundespolizei zufolge zu erheblichen Verzögerungen im Abreiseverkehr vom Oktoberfest.