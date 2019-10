Mann hortet 700 Gaskartuschen in seiner Wohnung in Ichenhausen

Die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus glich offenbar einem Lager für Einweg-Gaskartuschen. An die 700 dieser Kartuschen hatte ein Mann in seiner Wohnung in dem Mehrfamilienhaus in Ichenhausen gelagert. Dazu fand die Polizei eine Pistole und ein Gewehr bei dem 30-Jährigen in der Wohnung. Außerdem entdeckten die Beamten noch drei größere Gasflaschen.

Anwohner bemerkten Gasgeruch

Nach Angaben der Polizei hatte die Sonne die Wohnung erwärmt und die Dosen gasten daraufhin aus. Die Bewohner des Hauses bemerkten den Gasgeruch schließlich und informierten die Polizei.

Auch Technisches Hilfswerk im Einsatz

Feuerwehr und Technisches Hilfswerk brauchten mehrere Stunden, um die Kartuschen zu bergen. Nach Auskunft der Feuerwehr bestand keine Explosionsgefahr. Die Kartuschen waren größtenteils weitgehend leer.

Wohnungsinhaber kommt ins Krankenhaus

Der Wohnungsinhaber machte laut Polizei widersprüchliche Angaben zur Verwendung der Gaskartuschen und der Erlaubnis für die Schusswaffen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die sechs Bewohner des Hauses wurden leicht verletzt und klagten über Schwindel und Kopfweh durch das ausgetretene Gas. Die Kripo ermittelt jetzt die genauen Hintergründe.