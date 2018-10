Mann hetzt Hund auf Polizei: Beamtin gebissen und verletzt

Am Montag hatte ein Mann im Arnschwanger Ortsteil Warmleiten (Lkr. Cham) seinen Hund auf eine Beamtin gehetzt. Das hat die Polizei heute mitgeteilt. Die Frau wurde mindestens zweimal in den Oberschenkel gebissen und so stark verletzt, dass sie ambulant im Krankenhaus behandelt werden musste. Außerdem bedrohte der Mann zwei weitere Beamte mit einer Axt. Die Polizisten waren eigentlich zu dem 65-Jährigen gekommen, da einen Tag zuvor sein Haus gebrannt hatte.

Hund jetzt im Tierheim

Der Mann wurde festgenommen und befindet sich inzwischen in U-Haft. Sein Hund, ein kniehoher Mischling, kam ins Tierheim. Er hatte bereits im September im selben Ort ein 9-jähriges Kind gebissen. Warum der Mann etwas gegen die Brandermittler der Polizei hatte ist noch unklar. Wie ein Polizeisprecher heute sagte, ist die Brandursache noch nicht ermittelt. Es gibt bisher keine Hinweise auf Brandstiftung.