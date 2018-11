Mann hebt mit Karte von Schwerverletztem Geld ab

Neue Entwicklung im Fall des Mannes, der am 21. Oktober mit schweren Kopfverletzungen auf der Hauptstraße in Neunburg vorm Wald in der Oberpfalz gefunden wurde und wenige Tage später im Krankenhaus gestorben ist: Wie das Polizeipräsidium der Oberpfalz jetzt mitteilte, wurde der Mann vermutlich bestohlen.

Unbekannter hebt mit Karte Geld ab

Nur eine Stunde nachdem der 64-Jährige auf der Straße entdeckt wurde, hob ein bislang unbekannter Mann mit der Geldkarte des Schwerverletzten in einer Sparkassenfiliale in Neunburg vorm Wald einen dreistelligen Euro Betrag ab. Bilder einer Überwachungskamera, die die Polizei jetzt veröffentlichte, zeigen den vermummten Mann, der zum Zeitpunkt der Abhebung unter anderem einen lilafarbenen Kapuzenpulli, eine blaue, ärmellose Jacke, eine blaue Jeans und dunkle Halbschuhe trug. Sein Gesicht versteckte er mit einer Sonnenbrille und einem Tuch. Außerdem trug er Handschuhe.