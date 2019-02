Mann greift Frau in Nürnberg mit Messer an - Fahndung läuft

Der Messer-Angriff fand gegen 5.00 Uhr morgens im Nürnberger Stadtteil Bärenschanze statt. Laut Polizei hatte die 21-jährige Frau keinen erkennbaren Anlass für den Messerangriff gegeben. Der Täter sei noch auf der Flucht - eine Großfahndung laufe. Alle verfügbaren Streifen, Hundeführer und ein Hubschrauber seien im Einsatz. Über die Verletzungen der Frau machte die Polizei keine Angaben. Das Opfer befindet sich in medizinischer Betreuung, ist aber nicht in Lebensgefahr. Täterbeschreibung: männlich, 1,60 bis 1,70 Meter groß, trägt Jeans und ein rotes Oberteil mit Kapuze. Der Mann hat am Tatort einen grauen Sportschuh verloren.

Erinnerung an Messerstecher vom Dezember

Erst im Dezember hatte ein Mann in Nürnberg drei Frauen im Alter von 26, 34 und 56 Jahren niedergestochen. Alle drei Opfer waren am Oberkörper schwer verletzt worden - zwei der Frauen waren zeitweise in Lebensgefahr. Eine Polizeistreife hatte damals einen mehrfach vorbestraften 38-Jährigen ohne festen Wohnsitz festgenommen. Wenig später wurde Untersuchungshaft gegen den Mann verhängt. Der Täter ist geständig.