Mann in Regensburg auf offener Straße erschossen

In der Regensburger Innenstadt ist am Donnerstag Morgen ein Mann auf offener Straße erschossen worden. Einsatzkräfte fanden den 57-Jährigen tot an der vielbefahrenen Furtmayrstraße südöstlich des Hauptbahnhofs, nachdem Zeugen gegen acht Uhr die Tat gemeldet hatten. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein.

Mutmaßlicher Täter festgenommen

Kurze Zeit später wurde ganz in der Nähe der mutmaßliche Täter festgenommen. Die Beamten hätten bei dem 55-Jährigen eine Schusswaffe sichergestellt, bestätigte das Polizeipräsidium Oberpfalz.

Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten an. Am Tatort selbst stellte die Kriminalpolizei ein Zelt auf, um Spuren zu sichern.

Männer hatten Streit

In welcher Beziehung der 55-jährige Festgenommene mit dem 57-jährigen Opfer steht, ist noch unbekannt. Auch das Motiv der Tat ist noch unklar. Offenbar war es zwischen den Männern zu einem Streit gekommen. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Regensburg ermitteln wegen eines Tötungsdelikts. Auch das Landeskriminalamt wurde hinzugezogen. Das Opfer soll obduziert werden.

In der Nähe des Tatorts ist auch das Einkaufszentrum Regensburg Arcaden. Es bestehe jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung, betont die Polizei. Eine weitere Fahndung gebe es nicht.