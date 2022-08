Mann gerät unter sein Auto und wird lebensgefährlich verletzt

In Wüstenwelsberg, einem Gemeindeteil von Untermerzbach (Lkr. Haßberge), ist am Dienstag ein 47-jähriger Autofahrer von seinem eigenen Wagen überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 7.00 Uhr zwischen Wüstenwelsberg und Obermerzbach.

Der 47-Jährige aus dem mittelfränkischen Roth muss offenbar an der abschüssigen Straße bergaufwärts angehalten haben und ausgestiegen sein. Dann muss er sich offenbar nach hinten in Richtung Fahrzeugheck begeben haben, so das BRK. Der 47-Jährige ist dann unter sein Fahrzeug geraten, wurde überrollt und mitgeschleift. Sein Auto blieb schließlich auf der rechten Fahrspur quer auf der Straße kurz vor dem Straßengraben stehen.

Feuerwehrmann schöpft Verdacht

Ein Feuerwehrmann aus Wüstenwelsberg, der von seinem unweit entfernten Wohnhaus aus zufällig aus dem Fenster geschaut hatte, bemerkte das seltsam quer auf der Straße stehende Auto und lief dorthin. Beim Fahrzeug angekommen, bemerkte er zunächst nichts Ungewöhnliches – von einem Insassen fehlte jeder Spur. Erst als er sich hinkniete und unters Auto blickte, erkannte er einen darunter eingeklemmten Mann. Der Feuerwehrmann setzte sofort einen Notruf ab. Wenige Minuten später konnte der Mann aus seiner misslichen Lage befreit werden.

Mit Lufthebekissen und Rettungsspreizer unter Auto herausgezugen

Der Wagen wurde mit einem Lufthebekissen angehoben. Außerdem setzten die Feuerwehrleute einen Rettungsspreitzer ein. Schließlich konnte der Verunglückte unter dem Fahrzeug herausgezogen werden. Der 47-Jährige kam unter fortlaufender Reanimation ins Klinikums Coburg.

An der Unfallstelle waren rund 60 Feuerwehrleute aus Wüstenwelsberg, Untermerzbach, Memmelsdorf, Gereuth, Ebern und Kaltenbrunn, ein Notarzt aus Coburg und die Besatzung eines BRK-Rettungswagens aus Ebern. An der Unfallstelle kümmerte sich eine Notfallseelsorgerin um die Einsatzkräfte der Feuerwehr. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallermittlung blieb die Straße zwischen Wüstenwelsberg und Obermerzbach für mehrere Stunden gesperrt.