Mann geistert nachts in Damenunterwäsche auf Parkplatz herum

Ein 69-jähriger Mann, der nur mit Damenunterwäsche bekleidet im Freien herumgelaufen ist, hat die Polizei in Regen beschäftigt. Ein anderer Mann hatte den 69-Jährigen in dieser Aufmachung kurz nach ein Uhr nachts an einem Pendlerparkplatz an der Ruselbergstrecke bei Langbruck (Lkr. Regen) gesehen und die Polizei alarmiert.

Mann ist polizeibekannt

Die Polizei kennt den 69-Jährigen bereits, weil er in ähnlicher Aufmachung schon öfter im Landkreisgebiet in Erscheinung getreten ist, meistens mit Damenunterwäsche , Strapsen und mit blonder Langhaarperücke.

Laut Polizei ist der Mann harmlos

Da der Mann aber niemanden belästigt, auch keine exhibionistischen Handlungen vornimmt und meist auch an eher versteckten Plätzen oder Nachts auftritt, kann er nicht angezeigt werden, auch nicht wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses, so ein Polizeisprecher heute auf Nachfrage. In der vergangenen Nacht hat ihn die Polizeistreife auf dem Pendlerparkplatz belehrt und anschließend des Platzes verwiesen.