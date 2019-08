Mann geht mit Metallstange auf Vermieter los

Am Donnerstagabend hat ein Mann seinen 70-jährigen Nachbarn mit einer Metallstange schwer verletzt.

Mit Schuss ins Bein gestoppt

Mehrfach soll der 39-Jährige auf sein Opfer, offenbar sein Vermieter, eingeschlagen und seine gesamte Einrichtung zerstört haben, teilte die Polizei mit. Diese wurde von weiteren Bewohnern des Hauses gerufen. Als der 39-jährige die Beamten entdeckte, flüchtete er aus dem Gebäude in den Garten. Dort warteten bereits Einsatzkräfte. Der Mann ging mit seiner Metallstange in Angriffshaltung und ließ sich auch nicht von Warnschüssen oder Pfefferspray beeindrucken, so die Polizei. Letztendlich konnten die Beamten ihn mit einem Schuss ins Bein überwältigen und festnehmen.

Außer Lebensgefahr

Der 70-jährige wurde mit einer Kopfwunde vom Notarzt behandelt und ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei war das Opfer bereits am späten Abend außer Lebensgefahr.

Auch die 51-jährige Lebensgefährtin des mutmaßlichen Täters war im Haus, flüchtete aber, als der Mann die Wohnung seines Opfers zerstörte. Ob die Frau irgendetwas mit der Tat zu tun hat, muss die Polizei jetzt klären.