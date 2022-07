> Mann geht mit Axt auf Kontrahenten los und kommt in U-Haft

In Murnau am Staffelsee soll ein 38-Jähriger bei einem Streit mit einer Axt auf seinen Kontrahenten losgegangen sein. Wie die Polizei berichtet, wurde der 54-Jährige dabei leicht verletzt. Der Angreifer sitzt jetzt in Untersuchungshaft.