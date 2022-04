Mann flieht irrtümlicherweise vor Polizeikontrolle

Eine Verfolgungsjagd hat sich ein 31-Jähriger mit der Polizei in Passau geliefert. Der Grund: Er dachte, dass er per Haftbefehlt von den Beamten gesucht wird - was nicht stimmte. Dennoch wanderte eine Person ins Gefängnis.