Mann findet Sechs-Kilo-Granate in seiner Scheune

Ein 67-jähriger Mann aus Witzmannsberg im Kreis Passau hat beim Aufräumen in seiner Scheune eine sechs Kilogramm schwere und 30 Zentimeter große Mörsergranate gefunden. Wie die Polizei Passau mitteilt, geht von der Granate keine Gefahr mehr aus, da das Leuchtpulver bereits ausgebrannt ist.

Spezialfirma entsorgt das Wuchtgeschoss

Der Mann hatte die Granate am Mittag gefunden und anschließend auf die Polizeistation in Tittling gebracht. Die Beamten verständigten sofort die technische Sondergruppe der Polizei. Die Experten stellten fest, dass es sich um ein 90 Millimeter Wuchtgeschoss mit Leuchtspur aus amerikanischer Herstellung handelt. Wie die Mörsergranate in die Scheune kam, ist unklar. Eine Spezialfirma entsorgt nun das Fundstück.