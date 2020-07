Mann findet Handgranate: Polizei muss Dienststelle räumen

Die Munition lag in einem Altglascontainer. In Gerolzhofen im Landkreis Schweinfurt hat ein Mann eine Handgranate gefunden - und brachte sie daraufhin zur örtlichen Diensstelle der Polizei. Dort war zunächst völlig unklar, ob noch eine Gefahr von der Granate ausgeht. Die Beamten räumten die Dienststelle umgehend. Mittlerweile ist bekannt: Es handelte sich um eine Übungsgranate.

Von Übungsgranate ging keine Gefahr aus

Wie die Polizei mitteilt, konnten die Spezialisten des Landeskriminalamtes schnell Entwarnung geben. Von der vermeintlichen Granate ging zu keiner Zeit Gefahr aus. Die Beamten des LKA hatten sich vor Ort begeben, um den Gegenstand zu überprüfen. Die Polizisten in Gerolzhofen hatten zuvor auch die angrenzende Straße vor der Dienststelle gesperrt.

Zwei weitere Handgranaten in Gerolzhofen gefunden

Die Beamten überprüften auch den Altglascontainers, in dem der Mann den Gegenstand gefunden hatte. Dabei fanden sie noch zwei ähnliche Handgranaten auf. Auch in diesem Fall handelte es sich allerdings um Übungsgranaten. Der Bereich um den Altglascontainer wurde zunächst ebenfalls abgesperrt.

Dienststelle inzwischen wieder besetzt

Die Dienststelle kann ihren Betrieb inzwischen wieder uneingeschränkt fortführen. Für die Bürgerinnen und Bürger in Gerolzhofen bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr, heißt es von der Polizei.

Das Polizeipräsidium Unterfranken bittet darum, in ähnlichen Fällen den Notruf zu wählen und mögliche gefährliche Gegenstände an Ort und Stelle zu belassen. In keinem Fall sollte aufgefundene Munition zu einer Dienststelle gebracht werden.