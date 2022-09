Mann filmt Frauen in Umkleidekabine: Betroffene gesucht

Bereits am 9. Juli befand sich das 13-jährige Mädchen in einer Umkleidekabine des Bekleidungsgeschäfts "New Yorker" im Erdinger Westpark, als es merkte, dass es beim Anprobieren heimlich gefilmt wurde. Es gelang der Jugendlichen zwar nicht, den Täter selbst zu stellen, sie erstattete jedoch Anzeige bei der Polizei.

Weitere Videos aus der Umkleidekabine sichergestellt

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Erdinger Polizei schließlich den mutmaßlichen Täter ausfindig machen. Sie durchsuchten die Wohnung des Mannes und stellten dabei mehrere Handys sicher. Darauf fanden die Ermittler weitere heimlich angefertigte Aufnahmen von Personen, die ebenfalls in der Umkleidekabine besagter New Yorker-Filiale Kleidung anprobiert hatten.

Polizei sucht weitere Betroffene

Deshalb sucht die Polizei nun nach weiteren Betroffenen, die gefilmt wurden. Personen, die am 09. Juli 2022 zwischen 15 und 16 Uhr in der New Yorker-Filiale die Umkleidekabine benutzt haben, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Erding (08122/ 968-0) zu wenden.