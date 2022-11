Mann fällt von Kutsche und stirbt

Bei einem Kutschenunfall ist ein Mann in Regenstauf im Landkreis Regensburg am Donnerstag ums Leben gekommen. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz am Freitag mitteilte, sei der 65-Jährige gegen 14 Uhr alleine mit dem Zweiergespann aus einer Scheune gefahren. Auf einer Koppel habe dann eines der Pferde gescheut, wodurch der Mann von der Kutsche fiel.

Mann starb noch an der Unfallstelle

Eine Frau leistete erste Hilfe und verständigte den Notruf. Der Kutscher wurde allerdings so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Wodurch genau der Mann tödlich verletzt wurde und ob er von der Kutsche überrollt oder mitgerissen wurde, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt zum Unfallhergang.