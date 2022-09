Mann fällt in Elsenfeld vor Zug und wird schwer verletzt

Ein 43 Jahre alte Mann stand am Sonntagmorgen gegen 08.50 Uhr am Bahnhof Obernburg-Elsenfeld am Bahnsteig und wartete auf eine Regionalbahn aus Miltenberg. Kurz vor der Einfahrt des Zuges in den Bahnhof sackte die Person plötzlich zusammen und fiel dabei ins Gleis, so die Polizei. Demnach konnte der Lokführer trotz Schnellbremsung den Zug nicht mehr vor dem Mann zum Stehen bringen. Der 43-Jährige wurde zwischen der Bahnsteigkante und der Bahn eingeklemmt und zog sich schwere Kopfverletzungen zu.

Feuerwehr muss Zug für Bergung anheben

Die Feuerwehr musste den Zug mit technischen Mitteln anheben, um den schwer verletzten Mann zu bergen. Durch die Schnellbremsung des Zuges verletzten sich keine weiteren Reisenden. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich der 43-Jährige am Montagmorgen selbst aus einer Klinik entlassen hatte.