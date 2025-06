Mann fährt in Passau in Menschengruppe – Mehrere Verletzte

In Passau ist am Nachmittag ein Mann mit einem Auto in eine Menschengruppe gefahren. Die Polizei schloss nicht aus, dass er das Fahrzeug bewusst in die Gruppe gelenkt hat. Fünf Personen werden im Krankenhaus behandelt, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie schwer die Verletzungen sind, ist noch nicht bekannt.

Frau und Tochter des Mannes in der Gruppe

Nach Angaben der Polizei wurde der 48 Jahre alte Fahrer vor Ort festgenommen. In der Gruppe sollen auch die 38 Jahre alte Ehefrau und die fünf Jahre alte Tochter des Mannes gestanden haben. Laut dpa sollen beide unter den Verletzten sein.

Die "Passauer Neue Presse" (externer Link) berichtete unter Berufung auf Informationen von vor Ort, drei Menschen seien schwer verletzt worden. Wie die Zeitung unter Berufung auf die Polizei berichtet, könnte ein Sorgerechtsstreit eine Rolle gespielt haben. Hinweise auf eine Amoktat liegen demnach nicht vor.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen. Ob sich der Mann bisher zu dem Vorfall geäußert hat, blieb offen. Die Straße in der Passauer Innenstadt ist derzeit gesperrt.

Zeugenaufruf der Polizei

Passanten hatten die Polizei alarmiert. Menschen, die das Geschehen beobachtet haben und hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Passau, Tel. 0851/9511-0 (externer Link), oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Mit Informationen von dpa