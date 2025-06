Mann fährt in Passau mit Auto in Gruppe – Was wir wissen

Mit einem Auto ist ein Mann am Samstagnachmittag in Passau in eine Gruppe von Passanten gefahren. Die Polizei schloss nicht aus, dass er das Fahrzeug bewusst in die Gruppe gelenkt hat. Fünf Menschen wurden verletzt, darunter auch seine Ehefrau und seine Tochter. Was bisher über den Vorfall bekannt ist:

Was ist passiert?

Der Fahrer eines schwarzen Mercedes fuhr am Samstag gegen 15.30 Uhr in der Grünaustraße am Rande der Passauer Innenstadt in eine Menschengruppe. Es handelt sich um eine eher ruhige Seitenstraße, die als Einbahnstraße verläuft und vor allem aus Wohnhäusern besteht. Das Fahrzeug kam schräg auf dem Gehweg zum Stehen. Nach der Tat soll es zu einem Handgemenge zwischen verletzten Personen und dem Fahrer gekommen sein. Passanten riefen die Polizei. Der Fahrer wurde noch am Unfallort festgenommen.

Wie viele Verletzte gab es?

Insgesamt fünf Menschen wurden bei dem Vorfall verletzt. Unter den Opfern ist auch die 40 Jahre alte Ehefrau des Fahrers und dessen fünf Jahre alte Tochter. Mehrere Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Laut Polizei schwebt aber niemand in Lebensgefahr. Ob die anderen Verletzten und der Fahrer sich kannten, ist unklar.

Wer ist der Fahrer?

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 48 Jahre alten Mann. Die Familie stammt Berichten zufolge aus dem Irak. Alle drei sollen im Raum Passau leben. Weitere Details zum Fahrer sind aktuell nicht bekannt.

Was könnte das Motiv sein?

Die Polizei schloss nicht aus, dass der Mann sein Auto bewusst in die Gruppe gelenkt hat. Nach ersten Ermittlungen liegen demnach Anhaltspunkte vor, dass ein möglicher Sorgerechtsstreit Auslöser für die Tat gewesen sein könnte. Ob sich der Mann zu dem Vorfall schon geäußert hat, ist nicht bekannt.

Wie geht es weiter?

Die Kriminalpolizeiinspektion und die Staatsanwaltschaft Passau haben die Ermittlungen übernommen; aktuell wird laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) von einem versuchten Tötungsdelikt ausgegangen. Der festgenommene Fahrer soll am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden, der dann über einen Haftbefehl entscheiden wird.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet Passanten, die das Geschehen beobachtet haben und hierzu sachdienliche Angaben machen können, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Passau (Telefonnummer 0851/95110), oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Mit Informationen von dpa.