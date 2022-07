Mann ertrinkt in Donau – Polizei hofft auf Zeugenaussagen

Am vergangenen Wochenende ist ein Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf Höhe der Herdbrücke zwischen Ulm und Neu-Ulm in der Donau ertrunken. Der Mann war offenbar stark alkoholisiert und wollte sich statt in einer Toilette an der Böschung der Donau erleichtern. Als er auf sein Verhalten angesprochen wurde, sprang der 43-Jährige kurzerhand vom Ufer in den Fluss, wahrscheinlich mit dem Ziel, von der Ulmer auf die Neu-Ulmer Seite zu schwimmen. Dort kam er allerdings nicht an, sondern ging auf Höhe der Herdbrücke unter.

Passant zieht verunglückten Schwimmer aus der Donau

Ein Passant, der das Geschehen verfolgt hatte, hechtete beherzt hinterher und zog den leblosen Körper an Land. Die DLRG und ein Notarzt leiteten sofort die Wiederbelebung ein und brachten den Mann schließlich in ein Krankenhaus. Dort starb der 43-Jährige dann allerdings am Sonntagvormittag. Die Veranstalter des Donaufestes bitten in einer Pressemitteilung alle Besucherinnen und Besucher nicht im Fluss zu baden. Gerade beim Konsum von Alkohol würden viele ihre Kraft überschätzen und die gefährliche Strömungen eines reißenden Gewässers unterschätzen, heißt es in der Mitteilung.

Verunglückter wohl kein Gast des Donaufests

Defizite am Sicherheitskonzept sehen die Veranstalter nicht. Die Meldeketten hätten ordnungsgemäß funktioniert, Rettungs- und Sicherheitskräfte seien in wenigen Minuten vor Ort gewesen. Das Team des Donaufests in Ulm und Neu-Ulm zeigte sich erschüttert und mit den Gedanken bei den Angehörigen des Verstorbenen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mann kein Gast der Veranstaltung, sondern befand sich auf dem Heimweg von einer privaten Grillparty. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.