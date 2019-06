Mann ertrinkt im Ammersee – Polizei vermutet Badeunfall

Der Rentner war der Polizei zufolge gegen 15 Uhr am Strandbad in Herrsching (Landkreis Starnberg) zum Schwimmen gegangen. Eine halbe Stunde später bemerkten Badegäste, wie er leblos in Bauchlage im Wasser trieb.

Polizei: Kein Fremdverschulden

Nach seiner Bergung wurde der Mann unter laufender Reanimation in eine Klinik gebracht. Dort starb er kurze Zeit später.

Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden haben sich nicht ergeben. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernahm die Ermittlungen. Man gehe jedoch von einem Badeunfall aus, hieß es.