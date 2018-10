Mann ersticht Mutter: Sicherungsverfahren verschoben

Vor dem Landgericht Landshut sollte heute eigentlich das Sicherungsverfahren gegen einen Mann, der seine Mutter in Loiching erstochen haben soll, beginnen. Es muss aber verschoben werden, ein Beisitzer am Gericht ist krank geworden. Am 30. Oktober soll nun voraussichtlich die Verhandlung fortgesetzt werden.

Dem 43-Jährigen Tatverdächtigen wird Totschlag vorgeworfen.

Streit endet tödlich

Wenige Tage vor Weihnachten des vergangenen Jahres soll es einen Streit zwischen den Beiden gegeben haben.

Der heute 43-Jährige fuhr daraufhin zu seiner Mutter nach Loiching. Die Ehefrau des Mannes machte sich Sorgen und alarmierte die Polizei. Doch die Beamten kamen zu spät. In dem Haus in Loiching soll der Sohn seine Mutter mit zahlreichen Stichen so schwer verletzt haben, dass sie kurz darauf starb.

Täter womöglich psychisch krank

Wenig später wurde der Mann von Sondereinsatzkräften der Polizei in seinem Haus im Landkreis Landshut festgenommen und in ein Bezirkskrankenhaus gebracht. Er leidet offenbar an einer psychischen Krankheit.

Es sind bislang insgesamt drei Verhandlungstage angesetzt worden. Mit einer Entscheidung des Gerichts ist Anfang November zu rechnen.