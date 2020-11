Mann ersticht 30-jährigen Münchner im Streit

Im Münchner Stadtteil Maxhof ist am Freitag ein 30-Jähriger mit einem Messer getötet worden. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, wird gegen einen 46-jährigen Tatverdächtigen wegen Totschlags ermittelt.

46-Jähriger sticht Opfer in den Oberkörper

Demnach war der wohnsitzlose Mann bei einem Bekannten zu Besuch. Auf dessen Balkon geriet er nach Polizeiangaben mit einem 30-Jährigen, der im selben Mehrfamilienhaus wohnt, in Streit. Worum es dabei ging, ist derzeit noch unklar. Der 30-Jährige ging daraufhin ins Haus. Dort ging die Auseinandersetzung im Treppenhaus vor der Wohnungstür des Bekannten weiter. Der 46-Jährige holte schließlich ein Messer aus der Küche und stach es dem 30-Jährigen einmal in den Oberkörper. Danach flüchtete er. Anwohner setzten einen Notruf ab.

Täter stellt sich bei der Polizei

Der 30-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später starb. Die Polizei fahndete nach dem Flüchtigen - allerdings erfolglos. Am späteren Samstagvormittag stellte sich der Mann in Begleitung eines Bekannten bei der Polizei. In einer Vernehmung räumte der 46-Jährige den Messerstich ein.

Ermittlungen wegen Totschlags

Die Staatsanwaltschaft München I stellte einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls wegen Totschlags. Über diesen entscheidet im Laufe des Sonntags der Ermittlungsrichter. Der 46-Jährige ist bereits aufgrund von Aggressionsdelikten polizeilich bekannt.