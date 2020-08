Sechsjährige mit Monsterpuppe erschreckt - Mann angezeigt

Ein 58-jähriger Mann hat ein sechsjähriges Mädchen in Bad Birnbach im Landkreis Rottal-Inn derart erschreckt, dass er angezeigt wurde.

Horrorpuppe schnellt hervor

Wie die Polizei mitteilt, hatte das Mädchen am Sonntag einen auffällig gestalteten Pickup-Truck am Neuen Marktplatz angesehen. Der Besitzer des Autos saß in der Nähe. Offenbar um das Mädchen zu erschrecken, drückte der 58-Jährige auf eine Fernbedienung, woraufhin eine Horrorpuppe unter der Heckstoßstange des Wagens hervorschnellte.

Anzeige wegen Körperverletzung

Das Mädchen lief darauhin schreiend davon. Laut dem Vater des Kindes, weinte die Kleine eine halbe Stunde lang. Deswegen wurde der Fahrzeugbesitzer wegen Körperverletzung angezeigt. Das Auto wird überprüft. Laut Polizei bestand die Horrorpuppe aus einem Kopf mit Armen und Klauen.