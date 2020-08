Mann erschießt Pfau mit Armbrust

Das Schicksal des Pfauen dürfte viele Menschen in Harburg bewegen. Denn das blau gefiederte Tier hat seit Jahren seine Runden in der Stadt im Landkreis Donau-Ries gedreht und war laut Polizei sehr beliebt. Besonders gern soll sich der Vogel auf einem Garagendach niedergelassen haben, um sich in einer Fensterscheibe zu spiegeln. Das aber wurde dem Vogel jetzt zum Verhängnis.

Nachbar schießt mit Armbrust auf Pfau

Ein Mann hat den zehn Jahre alten Pfau aus seiner Wohnung heraus mit einer Armbrust erschossen. Weil die Pfeilspitze in ein Blech an dem Garagendach einschlug und steckenblieb, konnten die Ermittler die Flugbahn nachvollziehen. So fanden sie heraus, dass der Bolzen aus der benachbarten Wohnung des 23-Jährigen abgefeuert worden war.

Bolzen durchschlägt Körper des Tieres

Der Mann hat den Vogel laut Polizei aus etwa sieben Metern Entfernung niedergestreckt. Der Bolzen durchschlug den Körper des Tieres und zersplitterte am Brustbein. Der Mann habe die Tat gestanden, schweige aber zu seinem Motiv. Die Polizei zeigte ihn an - wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Sachbeschädigung.

Besitzer des Pfaus von Zeuge alarmiert

Ein Zeuge hatte das erschossene Tier am Mittwochabend auf seiner Garage entdeckt und Reste des Bolzens gefunden. Er alarmierte die Polizei und den 70-jährigen Besitzer von "Pfaui", der einige Häuser weiter lebt. Ihm wurde auch der Körper des Tieres überlassen. Die Armbrust und die Pfeilfragmente stellte die Polizei sicher.

(mit dpa)