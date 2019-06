Ein 39 Jahre alter Mann ist bei einem Badeunfall in Mötzing im Landkreis Regensburg ums Leben gekommen. Der Mann ging am Mittwochabend beim Schwimmen in einem Weiher unter, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Taucher fanden ihn kurz darauf im Wasser, er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er jedoch noch am Abend starb. Warum der Schwimmer unterging, war zunächst unklar.

Vor fünf Jahren gab es schon einen Toten

Bei der Rettungsleitstelle in Regensburg war am frühen Abend ein Notruf eingegangen. Daraufhin wurde ein Großaufgebot von Rettungskräften und Wasserwacht an den Weiher geschickt. Zum Zeitpunkt des Unglücks war es immer noch über 30 Grad heiß.

Vor fünf Jahren ist schon einmal ein Mann in dem Mötzinger Weiher ertrunken. Damals war das Opfer ein Jäger, der offenbar versucht hatte, abgeschossene Wildenten aus dem Wasser zu holen.