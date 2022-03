Mann enthauptet: Beschuldigter soll in Psychiatrie

Im Prozess um die Tötung und Enthauptung eines Obdachlosen in Regen im Bayerischen Wald haben Staatsanwaltschaft und Verteidigung am Freitag beantragt, den mutmaßlichen Täter in einer Psychiatrie unterzubringen. Beschuldigter vor dem Landgericht Deggendorf ist ein 22-Jähriger, der im Juli 2021 in einer Obdachlosenunterkunft einen Mitbewohner mit mindestens 111 Messerstichen getötet und die Leiche enthauptet haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord vor. Er soll sich im Zustand der Schuldunfähigkeit befunden haben.

Diagnose paranoide Schizophrenie

Der Staatsanwalt warf dem Beschuldigten in seinem Plädoyer am Freitag im Landgericht Deggendorf Mord vor. Aus Sicht des Verteidigers handelte es sich um Totschlag. Beide forderten für den Somalier die Unterbringung in einer Psychiatrie, da der 22-Jährige einem Gutachten nach unter einer paranoiden Schizophrenie erkrankt ist und die Gefahr weiterer Taten besteht. Die Urteilsverkündung ist laut dem Vorsitzenden Richter für kommenden Montag geplant.

Jagd auf Dämonen

Der Staatsanwalt sah die Mordmerkmale der niederen Beweggründe und Heimtücke als gegeben an. Vom ursprünglich auch vorgebrachten Mordmerkmal der Grausamkeit rückte er ab, da der Beschuldigte nicht in der Lage gewesen sei, die Grausamkeit seines Handelns zu erkennen. Der Beschuldigte soll sein Opfer im Schlaf massiv attackiert haben, weil er geglaubt habe, in dem Mitbewohner befänden sich zwei Dämonen. Diese habe er töten wollen. Der Mann habe Stimmen gehört.

Der Verteidiger sah keine Mordmerkmale vorliegen. Bei niederen Bewegründen hätte sein Mandant die sittliche Verwerflichkeit seines Tuns erkennen können müssen, was nicht der Fall gewesen sei. Gegen Heimtücke spreche, dass das Opfer möglicherweise zum Zeitpunkt des Angriffs noch nicht geschlafen habe, sondern noch auf dem Bett gesessen sein könnte.

Der Täter hörte Stimmen

Der psychiatrische Gutachter hatte berichtet, dass sich der Beschuldigte früher einmal selbst den Bauch großflächig mit einem stumpfen Gegenstand geöffnet habe - was typisch für an Schizophrenie Erkrankte sei, die Stimmen hören und beispielsweise fremde Personen oder vermeintliche Mikrophone aus ihrem Körper holen wollten. Wenn Betroffene nach einer Tat realisieren, was sie getan haben, seien sie zumeist stark suizidgefährdet.

Therapeutinnen berichten

Vor den Schlussvorträgen waren noch mehrere Zeugen gehört worden. Zwei Therapeutinnen berichteten von Gesprächen mit dem Beschuldigten, in denen er unterschiedliche Versionen der Tat geschildert habe. Der Beschuldigte habe auch von Stimmen im Kopf erzählt und von Statuen, die hinter ihm gestanden seien und ihn angestarrt hätten sowie von fremden Personen im Körper des Opfers. Außerdem habe er Angst gehabt, dass ihm der christliche Glaube wie mit einer Festplatte eingeführt werde.

Polizist Handgelenk gebrochen

Polizisten berichteten, der Beschuldigte sei nach seiner Festnahme in der Arrestzelle nicht zu beruhigen gewesen, habe einen «irren» Eindruck gemacht und sei mehrfach mit voller Wucht mit seinem Kopf gegen die Wand gerannt. Mehrere Beamte seien erforderlich gewesen, um den Mann zu fesseln. Dabei erlitt einer der Polizisten nach eigener Aussage einen glatten Durchbruch seines linken Handgelenkes.