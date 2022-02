Mann entdeckt Toten im Graben – Kriminalpolizei ermittelt

Ein Passant hat am Montagnachmittag in Penzberg einen leblosen Mann gefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

Toter lag im Graben nahe einer Kleingartenanlage

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd erklärte, lag der Mann an einer Ausfallstraße in einem Graben. Die Fundstelle befindet sich am Ortsrand in der Nähe einer Kleingartenanlage.

Die Todesursache ist noch unklar. Auch die Identität des Verstorbenen konnte bislang nicht zweifelsfrei festgestellt werden. Die Kriminalpolizei Weilheim ermittelt.