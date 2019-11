Mann droht mit Messerattacke an Schule - Polizisten verletzt

Am Montag hat ein zunächst unbekannter Täter ehemaligen Mitschülern der Berufsschule in Kelheim über WhatsApp mit einer Messerattacke gedroht. Wegen einer möglichen Bedrohungslage rückte die Polizei mit mehreren Streifen aus, wie die Beamten mitteilten. Die Fahndung nach dem Täter endete in der Festnahme eines jungen Mannes in Neustadt an der Donau.

Täter und Polizeibeamte bei Festnahme verletzt

Der 21-Jährige reagierte dabei aggressiv auf die Beamten und wurde von ihnen zu Boden gebracht, da anzunehmen war, dass er im Besitz eines Messer ist und er nach einem zunächst unbekannten Gegenstand in seiner Jacke griff. Die zwei Polizisten wurden dabei in eine massive Rangelei verwickelt, in dessen Verlauf alle Beteiligten leicht verletzt wurden. Ein Beamter musste wegen einer Verletzung an der Hand in einem Krankenhaus genäht werden.

Küchenmesser in der Jackentasche gefunden

Die Einsatzkräfte fanden nach der Fesselung bei dem Täter tatsächlich ein Küchenmesser in der Jackentasche. Die Polizei führt nun Ermittlungen wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, sowie Widerstand und Körperverletzung. Der Mann wurde ins Bezirkskrankenhaus nach Regensburg gebracht.