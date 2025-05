"Mann des Ausgleichs": Jubel in Bayern über neuen Papst

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Wer die Nachricht vom weißen Rauch gegen 18.10 Uhr nicht aus den Medien erfuhr, wurde vielerorts in Bayern durch Glockengeläut darauf aufmerksam gemacht. "Unmittelbar nach Bekanntgabe der Wahl des neuen Papstes haben an den Kirchen des Erzbistums 15 Minuten lang alle Kirchenglocken geläutet, beginnend mit der kleinsten Glocke", teilte die Erzdiözese München und Freising mit. Auch im Bistum Würzburg verkündeten Glocken der katholischen Gotteshäuser, dass es ein neues Kirchenoberhaupt gibt. Im Passauer und im Regensburger Dom wurden gleich am Abend Dankandachten gefeiert.

Kardinal Marx: Neuer Papst "wirklich ein Zeichen"

Der Vorsitzende der bayerischen Bischofskonferenz, der Münchner Kardinal Reinhard Marx, zeigte sich "sehr glücklich" über das Ergebnis. Marx war einer von drei wahlberechtigten deutschen Kardinälen im Konklave. Wen er gewählt habe, sei geheim, "das gilt auch für die eigene Wahl", sagte er im ZDF. Jeder der Kardinäle habe gewusst, dass es keine Kopie von Papst Franziskus gebe. "Also wir müssen jemanden wählen, der eine eigene Persönlichkeit ist und ein Brückenbauer ist. Und das wurde im Vorkonklave immer wieder gesagt. Da, glaube ich, ist dieser Mann auch wirklich ein Zeichen."

Bischof Hanke wertet schnelle Wahl als gutes Zeichen

Der Augsburger Bischof Bertram Meier zeigte sich sehr erfreut über die Wahl des Kardinals Robert Prevost, der sich den Namen Leo XIV. gab. "Er kann Brücken bauen, er kann vermitteln", betonte Meier. Er habe den neuen Papst als einen "Mann des Ausgleichs" kennengelernt. Mit seiner ersten Ansprache habe Leo XIV. deutlich gemacht, dass er sich als Apostel des Friedens sehe. Der Passauer Bischof Stefan Oster teilte mit, er habe den neuen Papst als "einen tie­fen, klu­gen, geist­li­chen und beson­ne­nen Mann" kennengelernt.

Der Würzburger Bischof Franz Jung schwärmte: "Ich bin ganz begeistert." Der neue Papst bringe gute Voraussetzungen für das Amt mit: Als Amerikaner, der lange in Peru gewirkt habe, verbinde Leo zwei Welten, die so konträr seien. Der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke zeigte sich zuversichtlich, dass Leo XIV. die Kirche mit "ruhiger Hand" leiten werde. Die schnelle Wahl der Kardinäle im Konklave sei ein "gutes Zeichen für die Zukunft der Kirche".

Bedford-Strohm hofft auf globale Stimme für Menschenwürde

Der Vorsitzende des Zentralausschusses des Ökumenischen Rates der Kirchen und frühere bayerische evangelische Landesbischof, Heinrich Bedford-Strohm, schrieb in einer ersten Reaktion, er erwarte vom neuen Papst, dass er das Zeugnis von Franziskus für die Liebe zu allen Menschen, besonders zu den Schwächsten, fortsetzt. "Eine starke globale Stimme für die Menschenwürde und die Überwindung von Gewalt ist dringend notwendig." Er sei zuversichtlich, dass Leo XIV. eine solche starke Stimme sein werde.

Dass er mit seinem Papstnahem an Leo XIII. anknüpfe, den Verfasser der ersten großen Sozialenzyklika der katholischen Kirche, könne man als Hinweis nehmen, "dass das Thema soziale Gerechtigkeit eine wichtige Rolle für sein Pontifikat spielen" wird.

Söder: Papst muss Begeisterung für Glauben neu entfachen

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wünschte dem neuen Papst "alles Gute, mit viel Kraft und Weitsicht". Eine Hauptaufgabe werde sein, die Kirche weiter zu einen und die Begeisterung für den Glauben neu zu entfachen.

Als eine Richtungsentscheidung für die katholische Kirche bezeichnete Sozialministerin und Vize-Ministerpräsidentin Ulrike Scharf (CSU) die Wahl. "Der neue Papst steht für Zusammenhalt, ein gutes Miteinander und Dialogbereitschaft. Er ist ein Papst für die Menschen." Wichtig sei, dass die Reformen in der katholischen Kirche mit ihm fortgesetzt werden.

Mit Meldungen der BR-Korrespondentinnen und -Korrespondenten Guido Fromm, Julia Dechet und Julia Kammler