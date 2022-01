Mann bricht Polizist den Kiefer: Verdächtiger stellt sich

Ein schwer verletzter Polizist mit Kieferbruch und zwei weitere verletzte Beamte: Das ist die Bilanz eines Einsatzes Mitte Dezember in Bad Neustadt im Landkreis Rhön-Grabfeld. Wie die Polizei berichtet, hat sich nun ein verdächtiger 22-Jähriger gestellt.

Polizei wegen Party an einer Schule in Bad Neustadt gerufen

Zwei Streifen der Polizei wurden am 18. Dezember an die Wirtschaftsschule in Bad Neustadt gerufen, weil eine Gruppe von jungen Männern dort lautstark gefeiert hat. Anwohner hatten sich über die Ruhestörung beschwert. Doch als die Polizisten ankamen, ist die Situation eskaliert und es kam zu Handgreiflichkeiten.

Gruppe von 15 Männern umzingelt Polizisten

Die Polizeibeamten wollten von einem Feiernden, der besonders aggressiv war und als Wortführer aufgetreten ist, die Identität feststellen. Dieser ging jedoch auf eine Beamtin zu und bedrohte sie. Ein weiterer Polizeibeamter hinderte den 22-Jährigen daran. Plötzlich umkreisten bis zu 15 Männer die Beamten, bedrohten und beleidigten sie.

Durch Faustschlag Polizist den Kiefer gebrochen

Dabei schlug der 22-Jährige mit der Faust nach einem Polizisten. Er erwischte ihn am Kopf und brach ihm den Kiefer. Der 33-jährige Beamte kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die anderen Polizisten konnten den Angreifer zunächst zu Boden bringen. Doch mit Hilfe der anderen jungen Männer konnte der Angreifer flüchten und war danach über zwei Wochen untergetaucht.

Tatverdächtiger stellt sich bei der Polizei in Würzburg

Am Dienstag hat sich der 22-Jährige nun aber freiwillig bei der Polizei-Inspektion Würzburg-Stadt gestellt. Er wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Vorwürfe: Verdacht auf tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, gefährliche Körperverletzung und Landfriedensbruch.

Schon am Sonntag konnte die Polizei einen 20-Jährigen und einen 22-Jährigen ermitteln, die dem Angreifer geholfen haben sollen.