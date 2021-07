Mann bricht mit Hammer in Bamberger Kneipen ein

In Bambergs Innenstadt ist ein junger Mann von der Polizei festgenommen worden. Wie die Beamten mitteilen, ist einem Passanten am frühen Samstagmorgen gegen 04.00 Uhr ein junger Mann aufgefallen, der im Bereich der Habergasse eine Geldkassette mit einem Hammer bearbeitete. Als eine Streife anrückte flüchtete der Mann und konnte an der Nonnenbrücke von den Polizisten festgenommen werden.

Einbrüche in zwei Bamberger Kneipen

Nach Polizeiangaben ergaben die Ermittlungen, dass der Mann in zwei Kneipen in der Innenstadt mit seinem Hammer eingebrochen war und hier Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich verursachte. Bei seiner Einbruchstour erbeutete der mutmaßliche Täter 1.000 Euro. Gegen den Mann wird nun ermittelt.