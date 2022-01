Mann bewirft Zugbegleiterin mit Essen und beleidigt sie

Ein Fahrgast in einem Zug nach Regensburg hat eine 59-jährige Zugbegleiterin beleidigt und sie anschließend mit Essen beworfen. Der Mann konnte danach unbehelligt entkommen. Jetzt sucht die Polizei nach ihm und hofft auf Zeugenhinweise.

Polizei sucht Zeugen

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: 160 bis 165 Zentimeter groß und circa 30 bis 35 Jahre alt. Er ist dunkelhäutig und hat eine kräftige Statur, ein rundliches Gesicht und keinen Bart. Er sprach gebrochenes Englisch. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Wollmütze, einer schwarzen Hose sowie einer dunklen Jacke. Er trug eine schwarze FFP2-Maske und eine silbergraue Sporttasche mit lila Aufschrift mit sich. Außerdem hatte er eine auffallende Halskette, eventuell mit einem Talisman.

Ermittlungen auch mit Videoaufzeichnungen

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen Beleidigung, Leistungserschleichung und Sachbeschädigung eingeleitet. Hierzu werden auch die Videoaufzeichnungen aus dem Zug ausgewertet, heißt es. Hinweise, die zur Identifizierung des unbekannten Täters beitragen können, nimmt die Bundespolizei Waldmünchen entgegen.

Mann die ganze Fahrt in der Toilette

Laut Bundespolizei Waldmünchen war der noch unbekannte Mann gestern Abend gegen 19.45 Uhr in Parsberg im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz in den Agilis-Zug eingestiegen und die ganze Fahrt über in der Toilette. Als die Zugbegleiterin die Fahrkarten kontrollieren wollte, beleidigte er sie.

Zugbegleiterin an Bahnhof Laaber mit Essen beworfen

Die 59-Jährige verwies den Mann am Bahnhof Laaber des Zuges. Beim Ausstieg bewarf der Unbekannte die Zugbegleiterin mit Essen und verunreinigte mit dem Essensbrei ihre Kleidung und Haare, so die Bundespolizei.