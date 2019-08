Mann belästigt in Kaufbeuren Mädchen und attackiert Polizisten

In Kaufbeuren hat am Montagnachmittag ein Mann zwei Minderjährige sexuell belästigt und Polizisten tätlich angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, fasste der Mann zwei jugendliche Mädchen unsittlich an und belästigte sie über eine längere Zeit in einem Geschäft bis ein Mitarbeiter des Ladens dazwischen ging.

Sicherheitsleute und Polizisten attackiert

Den Angaben der Polizei zufolge ging der Mann anschließend mit einer Flasche auf Sicherheitsleute des Verbrauchermarkts los. Auch Polizisten soll er versucht haben zu treten und zu schlagen. Wegen seines heftigen Widerstands sei er dann von Beamten zu einem Streifenwagen getragen worden. Ein Polizist wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Wegen der diversen Straftaten droht dem Mann nun ein Verfahren.