Mann beißt während Zugfahrt einer 15-Jährigen ins Bein

Schmerzhafte Attacke während eine Zugfahrt von Steinbach am Wald in Richtung Lichtenfels: Ein 21 Jahre alter Mann biss einer Schülerin am Freitagabend in den rechten Oberschenkel. Wie die Polizei mitteilte, habe die 15-Jährige starke Schmerzen verspürt. Der Angreifer sei der Schülerin nicht bekannt gewesen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Mutmaßlicher Angreifer laut Polizei alkoholisiert

Nach der Attacke verständigten die Zugbegleiter die Polizei. Die Beamten konnten den mutmaßlichen Täter am Bahnhof Kronach vorläufig festnehmen und seine Personalien aufnehmen. Warum er die Jugendliche gebissen hatte, habe er auf Nachfrage nicht erklären können. Der Angreifer muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen. Er sei leicht alkoholisiert gewesen.