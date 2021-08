Mann bei Schlägerei in Bad Windsheim lebensgefährlich verletzt

Bei einer Schlägerei in Bad Windsheim am frühen Sonntagmorgen (01.08.21) ist ein 49 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei waren er und sein 41-jähriger Begleiter gegen 03.00 Uhr morgens am Hafenmarkt mit einer Gruppe Jugendlicher in Streit geraten.

Lebensgefährliche Verletzungen nach Schlägerei

Bei der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung soll ein bisher unbekannter Täter denn 49-Jährigen zu Boden geschlagen haben. Dabei zog sich der Mann lebensgefährliche Verletzungen zu. Er musste vor Ort notärztlich behandelt und daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Polizei sucht Zeugen der Auseinandersetzung

Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt nun zu den genauen Umständen der Schlägerei. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei dringend um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.