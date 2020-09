Mann bei Schlägerei in Altötting verletzt

Angefangen hatte es mit einer verbalen Auseinandersetzung – am Ende musste ein Mann mit einer Stichverletzung in die Klinik gebracht werden.

Tatwaffe beschlagnahmt

Am Bahnhof in Altötting waren am Samstagabend zwei Männergruppen in einen lautstarken Streit geraten. Dann kam es zu Handgreiflichkeiten. Dabei soll ein 24-Jähriger einem anderen Mann eine Stichverletzung am Oberschenkel zugefügt haben. Die Tatwaffe sei inzwischen sichergestellt, die Ermittlungen liefen, teilte die Polizei mit.

Zwölf Männer verwickelt

Den Angaben zufolge waren mindestens zwölf Menschen in die Schlägerei verwickelt gewesen. Weshalb sie in Streit gerieten, ist unklar.

Tatverdächtiger festgenommen

Wie es dem Opfer inzwischen geht, teilten die Ermittler nicht mit. Lebensgefahr bestehe nicht, heißt es. Der 24 Jahre alte Tatverdächtige aus Bergisch Gladbach wurde in seinem Hotelzimmer in der Nähe des Bahnhofs festgenommen.