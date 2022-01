Mann bei Garagenbrand im Kreis Tirschenreuth schwer verletzt

Beim Brand in einer Garage in Immenreuth ist ein Mann am Donnerstagabend durch Rauchgase schwer verletzt worden. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf das angrenzende Haus übergriff. In der brennenden Garage befanden sich Gasflaschen.