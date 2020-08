Mann befriedigt sich in Passauer Parkhaus selbst

Freitagnacht gegen 0.20 Uhr hat eine 20-Jährige im ersten Obergeschoss eines Parkhauses in Passau einen Mann beobachtet, wie dieser sich selbst sexuell befriedigte. Das schreibt die Polizeiinspektion Passau in einer Pressemitteilung. Die Passauerin war von der Schanzlbrücke in Richtung Bahnhofstraße unterwegs und bemerkte dabei den Mann, wie er sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm und onanierte.

Polizei fahndet nach dem Mann

Obwohl der Mann bemerkte, dass er der Frau aufgefallen war, machte er einfach weiter. Die 20-Jährige beschreibt den Unbekannten als etwa 40 Jahre alten, dicklichen Mann mit schulterlangen Haaren. Obwohl die Polizeiinspektion Passau sofort eine Fahndung nach dem Mann eingeleitet hat, konnte er bisher nicht aufgegriffen werden. Wie ein Polizeisprecher dem BR sagte, ermittelt die Polizei wegen "exhibitionistischen Handlungen", die vorliegen, wenn jemand eine andere Person durch eine exhibitionistische Handlung belästigt. Dies kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe geahndet werden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: 0851/95110.