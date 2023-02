Artikel mit Audio-Inhalten

Mann bedroht Menschen vor Würzburger Polizeiwache mit Pistole

Ein Mann soll in der Nacht auf Sonntag in der Würzburger Innenstadt Menschen mit einer Schreckschusspistole bedroht haben. Nach einem Konflikt in einer Diskothek war der Streit auf der Straße eskaliert – direkt vor einer Polizeidienststelle.