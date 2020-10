Mann bedroht Jugendlichen in Würzburger Straßenbahn mit Waffe

Der Notruf ging bei der Polizei am Freitagabend gegen 21.15 Uhr ein. Zunächst waren ein 55-jähriger Mann und ein 17-jähriger Junge in einer Straßenbahn in der Würzburger Innenstadt verbal aneinander geraten. Zwischen den Haltestellen Juliuspromenade und Hauptbahnhof soll der Ältere den Jüngeren dann mit einer Waffe bedroht haben.

Waffe war eine Softair-Waffe

Am Bahnhof sind beide Männer ausgestiegen. Als die Polizei dort ankam, saß der polizeibekannte 55-Jährige an einer Haltestelle. Er zog seine schwarze Waffe und gab einen Schuss Richtung Boden ab. Die Beamten konnten den Mann festnehmen und die Waffe sichern. Dabei stellten sie fest, dass es sich um eine Softair-Waffe handelte. Laut Polizei wurde der 55-jährige Angreifer wegen Fremdgefährdung in eine Klinik eingewiesen.

Kriminalpolizei Würzburg ermittelt gegen Angreifer

Er muss sich nun wegen Bedrohung, Beleidigung, Verstößen gegen das Waffengesetz, Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und eines tätlichen Angriffs auf Polizisten verantworten. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen.