Mann bedroht Jugendliche in Schwabach mit Axt

Ein Mann hat in der Nacht zum Sonntag (06.03.22) in Schwabach eine Gruppe Jugendlicher mit einer Axt bedroht. Nach Angaben der Polizei waren die Jugendlichen auf dem Heimweg von einer Geburtstagfeier, als sie in der Theodor-Heuss-Straße auf den Mann trafen.

Festnahme am Bahnhof

Aus noch ungeklärten Gründen gerieten sie mit ihm in Streit. Daraufhin hob der Mann mehrfach "bedrohlich" eine Axt, so die Polizei. Einer der Jugendlichen stürzte beim Zurückweichen und verletzte sich leicht an der Hand. Der Mann mit der Axt flüchtete, konnte kurz darauf jedoch am Bahnhof von der Polizei festgenommen werden. Er war laut Polizei stark alkoholisiert. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung.